Пермский балалаечник восхитил группу Scorpions своим кавером

Всемирно известная группа Scorpions восхитилась кавером пермского музыканта на одну из своих композиций.

Еще в феврале балалаечник из Перми опубликовал в Youtube свой вариант песни Still Loving You. Кавер был записан с использованием трех балалаек.

Рок-группа оценила талант Кирякова и выложила его ролик на своей официальной странице в Facebook.

© Scorpions, Facebook

«Ну разве это не круто?» - говорится в публикации.

В разговоре с «360» Киряков признался: положительный отзыв от группы его очень обрадовал.

«"Скорпионы“ в Facebook сделали ссылку на мой ролик в YouTube. А мне написал мой подписчик. Так круто», - рассказал он.

Это не первый раз, когда талант Кирякова отмечают мировые звезды. Ранее группа Queen оценила работу музыканта из Перми. В Сети артисты выразили свои эмоции от просмотра клипа.