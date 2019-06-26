Чиновница из Владимира посоветовала девочкам рожать вместо учебы

Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала молодым девушка предпочесть рождение ребенка высшему образованию. Свое мнение она озвучила во время круглого стола в областном Доме молодежи, где обсуждали материнство и повышение рождаемости.

Она пояснила, что, чем раньше женщина рожает, тем лучше это для ребенка и для ее собственного здоровья.

«Мы, врачи, считаем, что чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины», - отметила медик.

Кроме того, по мнению Арсениной, следует искоренить устоявшееся в обществе мнение о том, что ребенок - это обуза.

Неоднозначное высказывание также прокомментировал губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

«Считаю, Юлия Владимировна выразила свое мнение как врач», - цитирует его РИА Новости.

При этом Сипягин подчеркнул, что каждый человек имеет право на собственное мнение и ему самому стоит расставлять жизненные приоритеты.

Он добавил: правых и неправых в этом вопросе нет. Если говорить об экономике, например, высокий уровень образования и профессионализм также важны, как и рождаемость.

Позже сама Арсенина прокомментировала собственное высказывание. По ее словам, скандальная фраза – вырезка из контекста.

Медик подчеркнула, что говорила в первую очередь о том, что «не должна учеба или другие жизненные ситуации, мешать беременности», а также делать аборт, если, например, на этом настаивают ее родители или только потому что она боится, что «не сможет встать на ноги».