Иран отказался вести повторные переговоры по ядерной сделке

Иран выступил против повторных переговоров по ядерной сделке. Об этом заявил лидер Ирана Хасан Рухани во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Президент подчеркнул, что не собирается пересматривать соглашение, которое было достигнуто после двух лет переговоров, добавив, что введением и усилением санкций американцы показали в действии, что они не готовы к урегулированию вопросов. Об этом сообщается на сайте президента Ирана.

Также в ходе разговора стороны обсудили инцидент, произошедший с американским беспилотником, сбитым иранскими военными.

«Если американцы вновь захотят нарушить воздушное пространство Ирана или войти в (иранские) воды, Вооруженные силы Ирана будут противодействовать им и дадут решительный ответ», - сказал Хасан Рухани.

Телефонные переговоры между Рухани и Макроном состоялись 25 июня 2019 года.