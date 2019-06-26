Московского «отравителя газировки» заподозрили в растлении малолетних

Следователи проверят информацию о возможном растлении малолетних мужчиной, которого обвиняют в отравлении напитков с целью краж. Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ.

Уточняется, что речь идет о двух не достигших совершеннолетнего возраста подростках.

«Следствию предстоит проверить имеющуюся информацию о возможном совершении 26-летним мужчиной преступлений против половой неприкосновенности в отношении двух несовершеннолетних», - говорится в сообщении комитета.

Как заявили в СК, установлено, что от действий «отравителя» пострадали десять человек. Суд признал Мурата Сабанова виновным и арестовал его на два месяца.

По данным СМИ, жертвами злоумышленника стали как минимум 24 человека. Предполагается, что в напитки он подмешивал наркотический препарат.

Ранее сообщалось, что в квартире Сабанова провели обыск, где правоохранители изъяли свертки с белым порошком.