Толстой назвал решение ПАСЕ по РФ первым шагом к налаживанию диалога с Европой

Восстановление полномочий российской делегации в ПАСЕ в полном объеме – это первый шаг к налаживанию диалога с Европой, а также возможность представлять интересы России на самой старой и широкоохватной парламентской площадке континента. Об этом «Звезде» заявил глава российской делегации в ПАСЕ, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

«Что касается истерики русофобского меньшинства, в котором оказались одновременно и Украина, и Грузия, и Британия, и страны Балтии традиционно, то эта истерика больше похожа на инфантильное поведение. А покидают они не ПАСЕ, а только эту сессию - она заканчивается послезавтра утром», - рассказал Толстой.

Он отметил, что эти страны уже несколько раз «покидали» ПАСЕ, но каждый раз возвращались, в отличие от России.

«Самое важное, что нам удалось разорвать эту цель санкций, которую пытались сплести наши недруги вокруг России. И это первый прорыв. Уверен, будут и другие. Это, безусловно, усилия наших дипломатов, нашего МИД и нашей делегации в том числе», - добавил Толстой.

Он подчеркнул, что на заседаниях ПАСЕ обстановка напряжена - поступает очень много провокаций, но российская делегация вела себя крайне достойно.

Напомним, сегодня, 26 июня, ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме. В ответ на это Украина заявила о том, что покидает ПАСЕ.