ПАСЕ выбрала нового генсека Совета Европы

ПАСЕ выбрала нового генерального секретаря Совета Европы на пять лет. Им стала представитель Хорватии Мария Пейчинович-Бурич, пишет РИА Новости.

Глава ПАСЕ Лилиан Мари Паскье заявила, что по итогам голосования Пейчинович-Бурич получила большинство голосов. По мнению экспертов, она умеренно относится к «российскому вопросу».

Генеральный секретарь Совета Европы избирается путем тайного голосования в ПАСЕ на пять лет с возможностью переизбрания. Он стоит во главе секретариата Совета Европы, осуществляет функции в сфере исполнения решений Европейского суда по правам человека. Также в его обязанности входит наблюдение за осуществление странами своих обязательств по Европейской конвенции.

Ранее ПАСЕ полностью восстановила полномочия российской делегации. В России назвали принципиально важным для всех решение ассамблеи. В ответ на это Украина покинула ПАСЕ.