Путин назначил врио главы Ингушетии

Владимир Путин подписал указ о назначении Махмуд-Али Калиматова врио главы Ингушетии.

Свое решение президент озвучил во время личной встречи с новым временно исполняющим обязанности главы региона, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

С 2004 по 2007 годы Калиматов был прокурором республики Ингушетия.

После он жил в Самаре, где сначала работал советником губернатора, а позже руководил Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по региону.

О досрочной отставке бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова стало известно ранее, 26 июня, после встречи политика с Владимиром Путиным.