Путин назначил врио главы Ингушетии
Президент провел встречу с Махмудом-Али Калиматовым, в ходе которой сообщил о решении назначить его врио Ингушетии.
© Фото: Пресс-служба президента России
Владимир Путин подписал указ о назначении Махмуд-Али Калиматова врио главы Ингушетии.
Свое решение президент озвучил во время личной встречи с новым временно исполняющим обязанности главы региона, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
С 2004 по 2007 годы Калиматов был прокурором республики Ингушетия.
После он жил в Самаре, где сначала работал советником губернатора, а позже руководил Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по региону.
О досрочной отставке бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова стало известно ранее, 26 июня, после встречи политика с Владимиром Путиным.