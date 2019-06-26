«Тайфун 4х4» и «Торнадо»: высокозащищенную технику показала компания «Ремдизель» на «Армии-2019»

Безопасность бойцов - главная задача компании «Ремдизель», которая представила на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» широкую линейку бронированных автомобилей.

«Ремдизель» по праву считают флагманом в производстве высокозащищенной колесной техники. Автомобили семейств «Тайфун» и «Торнадо» имеют возможности для разных модификаций. В этом году посетителям стенда предложили «Тайфун 4х4» с боевым модулем калибра 30 миллиметров, с боевым модулем дистанционного управления и санитарное исполнение для медицинских задач.

«Основное назначение машин - это защищать экипаж. Но при этом они должны выполнять свои функции боевые. Например, на базе этой машины у нас разработаны более шести различных модификаций, которые вы здесь можете видеть на выставке: самоходный миномет 82-х миллиметровый "Набросок", универсальный мобильный постановщик минных заграждений "Клещ". Ну и, естественно, они могут перевозить грузы. Например, эта машина "Торнадо" способна перевозить грузы, но главная задача, чтобы экипаж был защищен от подрывов и от обстрелов. Самое главное отличие вот этой машины от машин предыдущего поколения - то, что здесь применены все принципы противоминной защиты. То есть, если машина подрывается на противотанковой мине и экипаж остается живым», - рассказал главный конструктор АО «Ремдизель» Игорь Зарахович.

Конструктивные технологические решения, примененные в этих автомобилях, позволяют оперативно адаптировать модификации и комплектации машин под требования и задачи различных родов войск Министерства обороны. В руководстве «Ремдизеля» подчеркнули, что традиционно ждут от форума увеличения заказов.