Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Форум «Армия-2019» ТЕГИ

«Тайфун 4х4» и «Торнадо»: высокозащищенную технику показала компания «Ремдизель» на «Армии-2019»

Наталья Вальханская
21:16 26.06.2019
«Ремдизель» по праву считают флагманом в производстве высокозащищенной колесной техники.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Безопасность бойцов - главная задача компании «Ремдизель», которая представила на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» широкую линейку бронированных автомобилей.

«Ремдизель» по праву считают флагманом в производстве высокозащищенной колесной техники. Автомобили семейств «Тайфун» и «Торнадо» имеют возможности для разных модификаций. В этом году посетителям стенда предложили «Тайфун 4х4» с боевым модулем калибра 30 миллиметров, с боевым модулем дистанционного управления и санитарное исполнение для медицинских задач.

«Основное назначение машин - это защищать экипаж. Но при этом они должны выполнять свои функции боевые. Например, на базе этой машины у нас разработаны более шести различных модификаций, которые вы здесь можете видеть на выставке: самоходный миномет 82-х миллиметровый "Набросок", универсальный мобильный постановщик минных заграждений "Клещ". Ну и, естественно, они могут перевозить грузы. Например, эта машина "Торнадо" способна перевозить грузы, но главная задача, чтобы экипаж был защищен от подрывов и от обстрелов. Самое главное отличие вот этой машины от машин предыдущего поколения - то, что здесь применены все принципы противоминной защиты. То есть, если машина подрывается на противотанковой мине и экипаж остается живым», - рассказал главный конструктор АО «Ремдизель» Игорь Зарахович.

Конструктивные технологические решения, примененные в этих автомобилях, позволяют оперативно адаптировать модификации и комплектации машин под требования и задачи различных родов войск Министерства обороны. В руководстве «Ремдизеля» подчеркнули, что традиционно ждут от форума увеличения заказов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.06.2019, 11:33
Пуск «Хризантемы-В» с новейшего Ми-28НМ: кадры первого применения самой мощной противотанковой ракеты в России
Дата26.06.2019, 10:12
Опубликованы кадры с новейшими бронеавтомобилями семейства «Тигр»
Дата23.06.2019, 07:03
На голых кулаках: Лобов одержал убедительную победу над Малиньяджи
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата26.06.2019, 11:58
РСК «МиГ» обсуждает с Индией дополнительные поставки МиГ-29UPG
Дата25.06.2019, 16:00
В Минобороны РФ объяснили, как западные СМИ «промывают мозги» и искажают историю
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Форум «Армия-2019»
21:16 В стране и мире
Видео
«Тайфун 4х4» и «Торнадо»: высокозащищенную технику показала компания «Ремдизель» на «Армии-2019»
20:58 ОПК
Видео
Технологии обеспечения войск мобильной инфраструктурой представила «Проект-техника» на «Армии-2019»
19:55 ОПК
Видео
Пистолет «Удав» в новом калибре впервые показали в действии на форуме «Армия-2019»
19:26 ОПК
Вертолет Ми-38Т впервые представили на форуме «Армия-2019»
19:25 Армия
Видео
Танковый вальс, танго и менуэт: генеральную тренировку динамического показа провели под Таганрогом
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
21:17 В стране и мире
ПАСЕ выбрала нового генсека Совета Европы
20:27 В стране и мире
Путин принял отставку Евкурова
20:26 В стране и мире
МИД РФ направил ООН и Украине ноты по вопросу освобождения моряков
19:58 В стране и мире
Видео
«Торжество здравого смысла»: Матвиенко о решении ПАСЕ по России
19:55 ОПК
Видео
Пистолет «Удав» в новом калибре впервые показали в действии на форуме «Армия-2019»
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
Беспорядки в Грузии
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Невероятные способности военной техники: впечатляющие кадры динамического показа в Алабино
Видео
Дронбиатлон прошел на полигоне «Алабино»
Видео
«Промсвязьбанк» и медиахолдинг «Красная звезда» договорились о сотрудничестве
Видео
Названа причина экстренного отступления ВСУ с передовой
Видео
Беспилотник-сову показали на форуме «Армия-2019»
Тысячи неопубликованных фото теракта 9/11 случайно нашли в Нью-Йорке
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.