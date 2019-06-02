Савченко рассказала, как Украина снова «проиграла бой» за Донбасс

Депутат Верховной рады Надежда Савченко уверена, что законопроект, позволяющий жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины получить российское гражданство - это еще один «проигранный бой» Киева. Об этом парламентарий рассказала в эфире телеканала NewsOne.

Нардеп считает, что Украине следует идти навстречу гражданам Донбасса и вернуть им социальные права. Отказ республик от гривны и переход на рубль Савченко назвала еще одним проигрышем.

«Это дало возможность вывести украинскую валюту, поскольку нет украинских товаров, товары идут из России, поэтому покупать их надо в рублях», – подчеркнула она.

Савченко констатировала, что все товары, идущие в ЛНР и ДНР, поступают из России, а не из Украины, поэтому жителям приходится покупать их в рублях. Она заметила, что если бы власти страны создали условия для того, чтобы люди, которые живут на территории самопровозглашенных республик, имели возможность легко и просто получать украинское гражданство, то следующим шагом Украины стал бы ввоз гривны в Донбасс и открытие там украинских банков.

Напомним, 24 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, которым упростил​ процедуру предоставления гражданства России жителям ДНР и ЛНР.

Как позже уточнили в МВД РФ, рассмотрение поданных заявлений будет проходить в Ростовской области. Там же и будут выдаваться российские паспорта. Причем жители Донбасса вправе получить гражданство РФ, не отказываясь от украинского.