Косачев: «Россия добилась возврата к уставным началам в ПАСЕ»

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал решение ПАСЕ о возвращении полномочий российской делегации в полном объеме.

«Россия в 1996 году вступала в Совет Европы как в межправительственную организацию и с тех пор заинтересована, активно участвует и всячески приветствует взаимодействие с государствами - членами СЕ и с организацией в целом. В данном вопросе не произошло никаких изменений, и это наработанный элемент нашего общеевропейского сотрудничества, который нужно ценить и сохранять», - цитирует RT Косачева.

Он добавил, что на этом пути ПАСЕ создала искусственные препятствия, хотя сама ассамблея изначально создавалась как консультативный орган без репрессивных полномочий.

Косачев пояснил, что Россия не согласилась с действиями ассамблеи, потому что по-другому «читает устав Совета Европы и регламент ПАСЕ».

«Разногласия существуют, но они не могут влиять на работу организации в целом. Об этом мы говорили изначально в принципиальном режиме и именно этого сегодня российская делегация добилась в ПАСЕ», - заключил Косачев.

Напомним, сегодня ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия российской делегации. После этого Украина покинула ассамблею.