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В Алеппо идет восстановление Национального музея

Дарья Муромова
Даниил Левин
20:46 26.06.2019
Среди музейных экспонатов - уникальные реликвии. Наиболее ценными являются археологические находки с тысячелетней историей из древних сирийских городов Эбла и Мари.
© Видео: ТРК "Звезда"

В Алеппо восстанавливают Национальный музей. Наиболее ценные экспонаты - те, что чудом уберегли от террористов - отправили в Дамаск.

Сотрудникам строжайше запрещено рассказывать, где теперь хранятся реликвии. Под обстрелами сохранить масштабные статуи и мелкие раритеты было бы невозможно.

Гигантские статуи, датируемые девятым веком до нашей эры, по-прежнему встречают гостей на входе. Пока посетителей в национальном музее нет, рядом с фигурами - груда утеплителя для стен. Внутри трудятся десятки рабочих.

Разбитого стекла здесь столько, что оно хрустит под ногами. Новые окна уже вставили, но работы еще очень много. Главное достижение сотрудников музея - все экспонаты удалось сохранить. Те, которые не вывезли в Дамаск, находятся под надежной охраной.

Среди музейных экспонатов - уникальные реликвии. Наиболее ценными являются археологические находки с тысячелетней историей из древних сирийских городов Эбла и Мари. Они даже выставлялись в отдельных залах. Удивительно, что в восточной стране руководить процессом восстановления такого значимого для арабской республики здания доверили женщине.

«На данный момент восстановлена примерно треть музея. Полностью заменены все стекла. Сейчас самая активная работа ведется в двух основных залах. Ремонтируем крышу и деревянные перекрытия», - рассказала руководитель проекта восстановления музея Амина Сабуни.

Женщина не дает поводов подчиненным усомниться в своей компетентности. Среди рабочих - много беженцев, которые в разгар войны оставили дома, захваченные террористами. Но с наступлением мирной жизни вернулись и теперь участвуют в восстановлении родного города.

Само здание музея тоже исторически значимое. Построено оно на месте дворца времен Османской империи - в классическом арабском стиле.

«В Сирии очень много объектов, внесенных в список культурного наследия. Однако никаких средств для восстановления этих самых объектов ЮНЕСКО не перечисляет. Поэтому, конечно, сроки реставрации затягиваются. Все можно было бы сделать намного быстрее!» - прокомментировала руководитель департамента культурного наследия Алеппо Элен Кило.

Пока реальной помощи от международной организации нет, деньги на ремонт выделяет сирийское правительство. Участвуют финансово и благотворители - в основном из России и стран ближнего Востока.

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