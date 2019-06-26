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«Как живы остались - сами не знаем»: жители Арыси о взрывах боеприпасов

Наталья Вальханская
20:34 26.06.2019
Арысь практически опустошена после взрывов боеприпасов на складах, из почти восьми тысяч строений не имеют повреждений всего десять процентов.
© Видео: Sputnik Казахстан, YouTube © Фото: МВД Республики Казахстан

Когда на территории воинской части на юге Казахстана начали взрываться боеприпасы, десяткам тысячам жителям Арыси пришлось покидать город в спешке, буквально бежать. Об этом дне все они вспоминают с ужасом и слезами на глазах, еще больше беспокоит людей то, что они могут увидеть, вернувшись домой - разбитые дома, выбитые окна и сорванные крыши.

«Я живу одна. Ни детей, ни внуков у меня нет. Сына похоронила в прошлом году. У меня однокомнатная квартира в пятиэтажке - мое единственное жилье. Если дом разрушился, куда я пойду? Ни одной родной души у меня нет! Как услышала эти взрывы, думала, умру на месте», - со слезами рассказала пенсионерка Татьяна Богданова корреспонденту Sputnik Казахстан.

Арысь практически опустошена. Из 7 600 строений не имеют повреждений всего десять процентов.

Сейчас весь Южный Казахстан мобилизовался для помощи пострадавшим: собираются деньги, открыты десятки пунктов для сбора гуманитарной помощи. Эвакуированных разместили в нескольких районах Туркестанской области и в Шымкенте: в школах и студенческих общежитиях.

Самый большой эвакопункт развернут в шымкентской школе №55, где находится 850 человек, из которых 350 - дети. Для помощи эвакуированным жителям Арыси вышли из отпуска все учителя, работники кухни и медсестра.

Жительница Арыси Ольга Данилова рассказывает, как целый день искала своих двоих детей. Когда начались взрывы, она посадила их в машину увозившего из города свою семью соседа, а сама добиралась потом на попутках.

«Какого страху мы натерпелись - словами не передать! Настоящая война, ей-богу! Как живы остались - сами не знаем. Муж в военной охране служит. Сейчас он там, в Арыси. Звонил, сказал, что дом наш стоит без крыши, выбиты окна, двери, во двор снаряд залетел. Как нам все это восстанавливать теперь? Но главное, сами в целости, дети рядом», - плачет женщина.

Вера Лунченкова и Марина Журавлева с шестью детьми на двоих бежали из города прямо по трассе. От разрывающихся в поле снарядов горела трава и было невозможно дышать, рассказывают они.

«Стали двигаться к дороге, надеялись, поймаем попутку. Нас подобрали в грузовую машину, так и приехали в Шымкент. Слава богу, детей не растеряли», - поделились женщины.

Это уже третье подобное ЧП в Арыси за последние десять лет. Склады с боеприпасами находятся в невероятной близости от жилых домов: расстояние доходит порой до 200 метров.

Взрывы в воинской части прогремели утром 24 июня в результате пожара на складе с боеприпасами. Всего произошло порядка 40-50 взрывов. В Туркестанской области было объявлено чрезвычайное положение. В городе Арысь, где проживало порядка 45 тысяч человек, прошла эвакуация населения.

В результате ЧП погибли три человека, пострадали около 165. Саперы продолжают очищать улицы Арыси.

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