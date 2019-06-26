Путин принял отставку Евкурова

Владимир Путин провел встречу с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым и принял его просьбу о досрочном сложении обстоятельств.

Евкуров поведал президенту об итогах проделанной за одиннадцать лет работы, после чего Путин принял его отставку.

«Вас попрошу новому руководителю передать все, что наработано было в позитиве в последнее время, ввести в курс дела и помочь в первые дни начала работы», - заявил российский лидер.

Кроме того, он поблагодарил Еврокурова за проделанную работу, отметив, что за последние годы Ингушетия продемонстрировала положительную динамику в развитии многих сфер.

В свою очередь Евкуров заверил: он готов продолжать выполнять задачи в интересах России в любом направлении. А Ингушетии, по его мнению, нужны новые люди в системе управления.

После Владимир Путин провел встречу с Махмудом-Али Калиматовым, в ходе которой сообщил о решении назначить его врио Ингушетии.