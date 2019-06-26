МИД РФ направил ООН и Украине ноты по вопросу освобождения моряков

Россия направила ноты в Международный трибунал по морскому праву и посольство Украины после инцидента в Керченском проливе. Об этом рассказали в пресс-службе МИД РФ.

Ранее в Международном трибунале ООН заявили, что российская сторона должна освободить задержанных украинских моряков. При том уголовное дело в их отношении закрыть не требовалось. Информацию о соблюдении этого решения было необходимо передать до 25 июня.

«Соответствующие ноты были направлены МИД России 25 июня в Трибунал и в посольство Украины в Москве», - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве подчеркнули, процедуры урегулирования споров, предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву, неприменимы в данном случае.

Отмечается, что уголовной процесс в отношении моряков продолжается. Помимо этого, в ведомстве также обратили внимание на «на возможности в рамках российского законодательства, которые могут быть задействованы украинской стороной в целях освобождения» кораблей и моряков.

25 ноября 2018 года три военных корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации. Они опасно маневрировали, а их капитаны не подчинялись законным требованиям российских властей. В результате экипажи кораблей были задержаны и доставлены на берег, а катера и буксир арестованы.