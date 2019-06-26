В Госдуме заявили о принципиальной важности возвращения России в ПАСЕ
Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила восстановление права голоса российской делегации в полном объеме.
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Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на решение ПАСЕ о восстановлении в полном объеме полномочий российской делегации.
«Это очень важный шаг. Россия с 2014 года не участвовала в обсуждении насущных и сложных мировых проблем. Мы полноправное европейское государство, и все эти вопросы нас напрямую касались. Об этом постоянно говорили коллеги из Европы, за исключением нескольких стран», - заявил Чепа в комментарии RT.
Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила восстановление права голоса российской делегации в полном объеме. В ответ на это Украина покинула ассамблею.