«Торжество здравого смысла»: Матвиенко о решении ПАСЕ по России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко позитивно оценила решение Парламентской ассамблеи Совета Европы по восстановлению прав российской делегации и назвала это здравой, ответственной и проевропейской позицией.

«Внесены соответствующие изменения в регламент. Это, я бы сказала, торжество демократии, парламентаризма и, конечно, здравого смысла», - заявила спикер Совфеда.

Матвиенко отметила, что это были непросты три дня, однако «поведение русофобской части ПАСЕ было предсказуемо». При этом спикер Совфеда назвала неприемлемым и неприличным поведение украинской делегации, которая пыталась сорвать заседание.

Также, по мнению Матвиенко, принятое Парламентской ассамблеей Совета Европы решение о восстановлении полномочий делегации РФ идет вразрез с санкционной политикой в отношении России.

«С моей точки зрения сегодняшнее решение ассамблеи имеет важное, фундаментальное значение», - подчеркнула она, заявив, что сделан важный шаг в обеспечении равноправия всех членов Ассамблеи.

Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия делегации России в полном объеме. За резолюцию проголосовало 116 депутатов, против 62, воздержалось 15.

После оглашения этого решения Украина заявила о том, что она покидает ПАСЕ.