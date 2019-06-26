Суд арестовал «отравителя с газировкой» в Москве

Таганский суд арестовал на два месяца Мурата Сабанова. Его обвиняют в отравлении напитков, которыми он угощал своих жертв. После чего те теряли сознание, а преступник грабил их.

Обвиняемый частично признал свою вину. Он и его адвокат просили меру пресечения без помещения в СИЗО, сообщает «Интерфакс».

Напомним, жертвами злоумышленника стали как минимум 24 человека. По некоторым данным, в напитки он подмешивал наркотический препарат.

Спустя время подозреваемого задержали в Басманном районе столицы. В его квартире провели обыск, правоохранители изъяли свертки с белым порошком.