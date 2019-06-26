Несколько предприятий ОПК стали партнерами «Юнармии»

«Юнармия» договорилась о сотрудничестве сразу с несколькими предприятиями оборонно-промышленного комплекса России. В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2019» лидер движения, Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко подписал соглашения с научно-исследовательским институтом «Буревестник», производственным объединением «Севмаш» и Центром двойных технологий «Союз».

«Сегодня мы собрались на пятом юбилейном международном форуме "Армия". Многие предприятия и компании представили здесь свои новейшие разработки. Среди участников и наши новые друзья - "Севмаш", "Союз" и "Буревестник". У каждого в производстве есть и военное, и гражданское направление. Главное, что все поддерживают принцип постоянного развития. Так что у юнармейцев уже сейчас есть возможность увидеть высокотехнологичное производство и определиться со своим будущим», - сказал Роман Романенко.

Работа с предприятиями будет направлена на профориентацию школьников. Они смогут узнать особенности производства и познакомиться с профессией инженера. Юнармейцы смогут принять участие в экскурсиях и встречах с работниками предприятий.

Во время форума юнармейцы уже смогли посетить мастер-класс Центра двойных технологий «Союз». Конструкторы помогли подросткам сделать модели ракет и запустить их в небо.

Международный форум «Армия-2019» стартовал 25 июня. Его работа продлится до конца недели, а с 28 июня с экспозицией в подмосковном парке «Патриот» смогут ознакомиться все желающие.