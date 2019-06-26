Украинская делегация покинула ПАСЕ
Это заявление прозвучало сразу после того, как была принята резолюция, возвращающая России ее полномочия.
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Украинская делегация заявила, что покидает Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Это заявление прозвучало сразу после того, как была принята резолюция, возвращающая России ее полномочия.
«Мы уходим», - сказал украинский депутат Алексей Гончаренко после оглашения решения ПАСЕ.
За резолюцию, восстанавливающую полномочия России в ПАСЕ в полном объеме, проголосовали 116 депутатов, против 62, воздержались 15.