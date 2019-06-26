Украинская делегация покинула ПАСЕ

Украинская делегация заявила, что покидает Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Это заявление прозвучало сразу после того, как была принята резолюция, возвращающая России ее полномочия.

«Мы уходим», - сказал украинский депутат Алексей Гончаренко после оглашения решения ПАСЕ.

За резолюцию, восстанавливающую полномочия России в ПАСЕ в полном объеме, проголосовали 116 депутатов, против 62, воздержались 15.