ПАСЕ вернула полномочия российской делегации

ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия делегации России в полном объеме.

За резолюцию проголосовало 116 депутатов, против 62, воздержалось 15, пишет «Интерфакс».

После оглашения этого решения Украина заявила о том, что она покидает ПАСЕ.

В апреле 2014 года российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса из-за воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году Ассамблея дважды поднимала вопрос о восстановлении российских полномочий, но санкции только усиливались.

В ответ на это российская сторона заявила об отказе работать в таких условиях, и в 2016-2018 годах не отправляла заявку на подтверждение своих полномочий. В июне 2017 года Россия приостановила часть выплат своих взносов.