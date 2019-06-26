Пистолет «Удав», самолеты пятого и шестого поколений и беспилотник-спасатель: второй день форума «Армия-2019»

Пятый Международный военно-технический форум «Армия-2019» начал бить рекорды еще до своего открытия. Сегодня, 26 июня, второй день работы, и он предназначен только для специалистов - военных, ученых, разработчиков, потенциальных покупателей. Для простых посетителей территорию парка «Патриот» и сами павильоны еще не открыли.

Международный статус форума виден сразу: повсюду люди в военной форме из самых разных стран мира. 120 иностранных делегаций и почти половина из них представлена на уровне министров обороны и начальников Генеральных штабов. Не говоря уже о бизнесе: так, китайцы привезли в Москву двигатели для катеров разных типов и всерьез рассчитывают освоить не только российский рынок.

День специалистов на форуме посвящен деловым переговорам и научным конференциям. Сегодня в парке «Патриот» состоялось даже выездное заседание комитета Госдумы по обороне. На повестке дня все, что связано с развитием Вооруженных сил в теоретическом плане. И, конечно, применительно к российской действительности.

«Само по себе военное строительство - это не самоцель. Ввести квадратные метры... А это часть строительства вооруженных сил. Как процесса обеспечения обороноспособности страны. Если есть новое оружие, оно должно быть надежно обустроено и укрыто. Под новое оружие нужны кадры - офицеры, контрактники. Они тоже должны быть обустроены», - отметил первый заместитель Министра обороны РФ Руслан Цаликов.

Военно-строительный комплекс, как, собственно, и Вооруженные силы России, не может зависеть от коммерческих структур. А потому у министерства обороны должен быть главный генеральный подрядчик. С этой целью в стране появится группа предприятий, которую объединят в единую публично-правовую компанию.

«Тайна слова "приказ". Есть приказ, есть задача обеспечить строительство необходимых структур под поступление военной техники. Под создание необходимых условий социально-бытовых для наших военнослужащих и членов их семей. И, конечно, мы не можем быть зависимыми от согласия либо несогласия коммерческих организаций на готовность доставки грузов, либо увеличения стоимости в несколько раз при строительстве объектов в Арктике, либо еще в каких-то отдаленных гарнизонах», - пояснил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

График мероприятий настолько плотный, что для участников форума предусмотрена развлекательная программа. На одном из стендов представили новый общевойсковой специальный пистолет «Удав». Его вес всего 800 граммов.

Тут же работает многофункциональный стрелковый центр, где обычно готовят профессиональных стрелков, но сегодня в этом качестве может выступить каждый. Пистолет, автомат, даже из гранатомета можно - возможности центра предполагают стрельбу на дальность до двух километров. Этот стенд будет в числе самых популярных, когда двери откроют для всех желающих.

Тем временем студия телеканала «Звезда» работает без перерывов в прямом эфире. Представители военного ведомства, ученые, конструкторы, эксперты сменяют друг друга каждые десять минут, чтобы поделиться эксклюзивными новостями. Так, заместитель главкома ВКС рассказал о перспективах самолета пятого поколения.

«Он только делает первые шаги. Но это платформа на будущие 40 лет. Самолеты, которые позволяют выполнять, решать абсолютно все задачи в любой точке мира», - пояснил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ Андрей Юдин.

А авиастроители рассуждают о возможностях истребителей шестого поколения, которые будут обладать искусственным интеллектом и смогут принимать решения без участия человека. И это не фантастика. Казалось бы, год назад на форуме только документы подписывали о поставках Миг-35, а сегодня они уже стоят на вооружении.

«Да, действительно, первые два самолета из контракта, который мы подписали ровно год назад здесь, на "Армии", первые два самолета уже пошли в эксплуатацию», - подтвердил генеральный директор АО «Российская самолетостроительная корпорация МИГ» Илья Тарасенко.

Тут же можно наблюдать игрушечный вездеход, который преодолевает искусственные препятствия. Но не стоит думать, что это детское развлечение. Зона одаренных детей, которые уже работают на стенде технополиса «ЭРА». Потому что полны идей, которые затем применяют при создании настоящих вездеходов.

Еще одна идея из технополиса, который, как известно, расположен в Анапе: беспилотник-спасатель, который обладает специальным техническим зрением, позволяющим ему обнаружить тонущего человека. Спасательный круг этот аппарат доставит намного быстрее живого человека, даже если он чемпион мира по плаванию.

Сам беспилотник - самый обычный. Весь смысл в программе, которую придумали и внедрили молодые ученые. Фактически набор символов на языке компьютерного программирования научил машину спасать людские жизни. И у этой технологии тоже большое будущее.