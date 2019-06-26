Дронбиатлон прошел на полигоне «Алабино»
Впервые соревнования по дронбиатлону прошли в формате командной гонки.
© Видео: пресс-центр Международного военно-технического форума «Армия-2019» © Фото: пресс-центр Международного военно-технического форума «Армия-2019»
Во второй день работы международного форума «Армия-2019» на водном демонстрационном кластере полигона «Алабино» состоялся четвертый чемпионат по дронбиатлону.
Впервые соревнования прошли в формате командной гонки. Операторы беспилотников боролись за звание лучших. Они демонстрировали свое мастерство в управлении дронами на предельных скоростях, точности и гонке беспилотников моделей 1000-го класса.
Для гостей дронбиатлона была оборудована интерактивная зона, где можно было обучиться сборке и управлению беспилотником. Кроме того, была подготовлена зона слежения за пилотами, которая позволяет почувствовать себя на борту гоночного дрона и увидеть картинку глазами профессионального пилота.