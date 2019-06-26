Дронбиатлон прошел на полигоне «Алабино»

Во второй день работы международного форума «Армия-2019» на водном демонстрационном кластере полигона «Алабино» состоялся четвертый чемпионат по дронбиатлону.

Впервые соревнования прошли в формате командной гонки. Операторы беспилотников боролись за звание лучших. Они демонстрировали свое мастерство в управлении дронами на предельных скоростях, точности и гонке беспилотников моделей 1000-го класса.

Для гостей дронбиатлона была оборудована интерактивная зона, где можно было обучиться сборке и управлению беспилотником. Кроме того, была подготовлена зона слежения за пилотами, которая позволяет почувствовать себя на борту гоночного дрона и увидеть картинку глазами профессионального пилота.