Невероятные способности военной техники: впечатляющие кадры динамического показа в Алабино

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» проходят динамические показы техники. Вся лучшая и боевая техника Вооруженных сил России выходит под громкие залпы на свою сцену - полигон Алабино.

Сначала выступают ракетные войска и артиллерия сухопутных войск. Легкие и юркие, но очень опасные для врага боевые машины «Спрут» с крупнокалиберной пушкой и реактивные огнеметы «Солнцепек». Выжигающими залпами он уничтожает не только технику, но и подземные укрытия врага, такие используют террористы в Сирии.

Также в рамках динамического показа выступил ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», который охраняет небо над российской базой Хмеймим в Сирии.

Машины противовоздушной обороны показали, как они могут сбивать любые воздушные цели, в том числе и беспилотники.

Рядом поддержали контратаку российских сил новейший БТР на колесной платформе «Бумеранг», самые большие минометы в мире «Тюльпан» и даже ракетные комплексы «Искандер».

Также показали все, на что способны истребители Миг-29смт, Су-30см, Су-35с, Як-130, а также самолеты с сирийским боевым опытом многофункциональный бомбардировщик Су-34. И как всегда в небе коронные выступления авиационных групп высшего пилотажа «Стрижи» и «Русские витязи».

Летчики авиационной группы высшего пилотажа на вертолетах Ми-28Н «Ночной охотник» в любое время суток отследят и уничтожат любые цели на земле. Также демонстрируют свои возможности вертолеты Ка-52 и Ми-35. В рамках динамического показа они прикрывают переход колоны боевых машин через водную преграду.

Танковый балет и другие возможности боевых машин иностранным гостям показали экипажи танков Т-80. В умелых руках огромная машина может рисовать, вальсировать и даже тонко порезать арбуз и небольшое яблоко.