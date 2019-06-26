Последствия взрывов в воинской части на юге Казахстана сняли на видео

Появилось видео последствий взрывов на территории воинской части в Арыси на юге Казахстана. На кадрах, опубликованных изданием Sputnik Казахстан, видно, что город полуразрушен, а жители эвакуированы.

Взрывы в воинской части прогремели утром 24 июня в результате пожара на складе с боеприпасами. Всего произошло порядка 40-50 взрывов. В Туркестанской области было объявлено чрезвычайное положение. В городе Арысь, где проживало порядка 45 тысяч человек, прошла эвакуация населения.

В результате ЧП погибли три человека, пострадали около 165. Саперы продолжают очищать улицы Арыси.