«Промсвязьбанк» и медиахолдинг «Красная звезда» договорились о сотрудничестве

Обширная программа на форуме «Армия-2019» у представителей «Промсвязьбанка». Накануне в присутствии вице-премьера Юрия Борисова, Главкома ВМФ Николая Евменова и президента ОСК Алексея Рахманова был подписан кредитный договор на модернизацию судоремонтного завода «Звездочка». А сегодня у опорного банка российского оборонно-промышленного комплекса появился опорный медийный партнер. На форуме «Армия» «Промсвязьбанк» и медиахолдинг «Красная звезда» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает совместную работу по популяризации военной службы, поддержке имиджа российских вооруженных сил и, конечно, повышению финансовой грамотности среди военнослужащих.

Как раз тот случай, когда идти приходится как по минному полю. Игра «Финансовый сапер» - совместный проект «Промсвязьбанка» и Министерства обороны. Создана по итогам цикла лекций, с которыми сотрудники финансового учреждения объездили многие воинские части. Теперь на стенде «Промсвязьбанка» на форуме «Армия» предлагают всем желающим научиться бережному отношению к деньгам.

«Это проблема не только военнослужащих, но и банковской системы в том числе. Потому что, как правило, такие истории возникают там, где нет банковских отделений, там, где отделения находятся далеко от места службы. Мы решаем это не только через повышение финансовой грамотности, но и через цифровизацию», - рассказал Сергей Малышев, руководитель розничного бизнеса ПАО «Промсвязьбанк».

Почему стоит держаться подальше от микрофинансовых организаций, как правильно выбрать кредит - эти вопросы в числе прочих волнуют военнослужащих. Для того, чтобы ликвидировать пробел в этих знаниях и реализовать десятки других социально значимых проектов, председатель «Промсвязьбанка» Петр Фрадков подписывает соглашение о взаимодействии с президентом медиахолдинга «Красная звезда» Алексеем Пимановым.

«У нас очень большие планы на развитие медиахолдинга. И то, что сейчас рядом с нами будет "Промсвязьбанк", это просто прекрасно. Потому что, как известно, этот банк теперь является основным, назовем это так, силовым банком. И мы очень рады, что руководство нашло с нами общий язык. Они понимают наши планы, мы понимаем их планы. Поэтому будем просто друг другу помогать», - заявил Алексей Пиманов, президент медиахолдинга «Красная звезда».

«Промсвязьбанк» - опорная финансовая организация оборонно-промышленного комплекса. Второй год подряд является официальным банком форума «Армия». Обеспечивает сопровождение до сорока процентов сделок по линии Гособоронзаказа. В ближайшие несколько лет этот показатель планируют увеличить почти вдвое.

«В целом могу без ложной скромности сказать, что те ресурсы кредитные, которые предоставляет "Промсвязьбанк" военным предприятиям, предприятиям оборонно-промышленного комплекса, в целом интереснее, чем в среднем по рынку», - считает Петр Фрадков, председатель ПАО «Промсвязьбанк».

В свою очередь, интерес медиахолдинга «Красная звезда» связан с реализацией совместных проектов в области образования и культуры, популяризации военной службы и, конечно, с планами по строительству масштабной теле- и киностудии. Задача, которую поставил лично министр обороны Сергей Шойгу.

Все детали проекта пока не раскрывают. Как говорят, он слишком масштабный для того, чтобы описать это в двух словах. Но уже известно, что одна часть комплекса будет располагаться в Москве, а другая - на территории парка «Патриот». Как ожидается, новая киностудия будет построена уже в ближайшие 2-3 года.