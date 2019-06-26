Минобороны РФ организовало работу более двух тысяч журналистов в Сирии

Министерство обороны Российской Федерации организовало работу более двух тысяч журналистов в Сирии, начиная с 2015 года. Об этом во время выступления на форуме «Армия-2019» заявил руководитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что половина из них - зарубежные представители СМИ из 30 стран мира.

Конашенков добавил, что российская армия крайне подробно освещает свою повседневную деятельность. Это подтверждают и сами журналисты.

«Никто не организует работу с представителями национальных и иностранных СМИ в условиях боевых действий так, как это делает Минобороны России», - заверил генерал.

Он подчеркнул, что оборонное ведомство приглашает журналистов на все крупные мероприятия, а также проводит пресс-туры в регионы стран.