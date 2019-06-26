Минобороны реализует политику беспрецедентной информационной открытости

Минобороны России реализует политику беспрецедентной информационной открытости. Об этом на круглом столе, посвященном актуальным вопросам информационного противодействия, в ходе форума «Армия-2019» заявил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, только за последний год в мероприятиях Министерства обороны участвовали свыше 24 тысяч российских и зарубежных журналистов из 117 государств.

«По решению руководства военного ведомства основными подходами в информационной работе были определены увеличение интенсивности освещения всех аспектов деятельности ВС, расширение форм и способов информационной работы, использование новых подходов во взаимодействии со СМИ и общественностью», - сказал официальный представитель военного ведомства.

Конашенков отметил, что с 2012 года число мероприятий в ВС с участием журналистов возросло более чем в семь раз. За год органами реализовано свыше 3,7 тысяч обращений от СМИ, проведено более 9 тысяч мероприятий, в которых в совокупности участвовало свыше 24 тысяч российских и зарубежных журналистов из 117 стран.

Представитель Минобороны рассказал, что ведомство расширило свое присутствие в социальных медиа, где на сегодня у аккаунтов 1,3 миллиона подписчиков, из них более половины - зарубежные из 150 государств.

«Налажен непрерывный информационный поток публичной информации о вооруженных силах, сопоставимый с новостными лентами информационных агентств. Ежедневно публикуется до 100-120 новостных публикаций и мультимедийных материалов», - сообщил генерал.

Министерство обороны старается оперативно доводить и разъяснять информацию представителям СМИ как в ежедневном формате, так и при возникновении чрезвычайных ситуаций и резонансных происшествий.

«Наша главная задача - помочь СМИ профессионально выполнить свою основную функцию - довести до общественности объективную информацию», - отметил Конашенков.

По его словам, уровень доверия и поддержки армии со стороны общества с советских времен является максимально высоким. Доля граждан, которые уверены в способности Вооруженных сил защитить государство, уже на протяжении нескольких лет держится на рекордном уровне выше 90%. Конашенков отметил, что деятельность Вооруженных сил России в настоящее время одобряют 87% граждан.