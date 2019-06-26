Адекватная оценка угрозы: Цаликов рассказал об информационных атаках со стороны США

Угрозы для общества от информационных атак необходимо оценить и адекватно на них реагировать. Об этом на международном форуме «Армия-2019» заявил первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов.

Первый заместитель главы Минобороны рассказал участникам круглого стола по актуальным вопросам информационного противодействия об информполитике США.

«Джон Болтон, помощник президента США, обвинил предыдущую администрацию во главе с Обамой в пассивности и бездействии в киберпространстве, но администрация во главе с Дональдом Трампом, по словам Болтона, переломила ситуацию и, прежде всего, начала активно вести наступательные операции в киберпространстве», - заявил Цаликов.

По его словам, они касаются воздействия на сознание человека и его психологию, а также техногенной сферы. Американские кибервойска могут атаковать соцсети и энергосистемы без санкций главы страны.

Цаликов добавил, что необходимо правильно реагировать на вызовы и угрозы, которые стоят перед общественностью.