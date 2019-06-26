Макет Главного храма ВС РФ показали на форуме «Армия-2019»

Макет Главного храма Вооруженных сил России представили на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019».

«На экспозиции форума "Армия-2019" представлен макет Главного храма ВС России, который был сделан специально для форума на ювелирных 3D-принтерах в масштабе 1:100», - рассказал главный архитектор проекта Дмитрий Смирнов.

Он отметил, что макет фасада во всех подробностях передает вид будущего сооружения, а на изготовление «мини-копии» потребовалось два месяца. Вместе с этим на стенде установлены два монитора, на которых можно увидеть внешний вид, интерьеры храма и его окрестности.

Также на этой площадке для посетителей организована мини-наковальня, где под контролем кузнеца можно выковать сувенирную монету с изображением Храма ВС РФ.

Главный храм Вооруженных сил России возводится на добровольные пожертвования и будет открыт в 2020 году в военно-патриотическом парке «Патриот».