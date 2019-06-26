Внезапная проверка боеготовности началась в Ульяновском соединении ВДВ
В учениях принимают участие порядка 2 тысяч военных и 500 единиц техники.
© Видео: Минобороны © Фото: Минобороны
По решению Верховного Главнокомандующего ВС РФ проводится внезапная проверка боеготовности войск и сил Центрального военного округа. По тревоге было поднято подразделение отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ в Ульяновской области.
Военнослужащие получили оружие, боеприпасы и экипировку. Механики-водители на БМД-4 и БТР-МД «Ракушка» совершили марш в 100 километров.
Десантники отработают действия по борьбе с условным противником и усилению охраны важных гособъектов.
В учениях задействованы порядка 2 тысяч военных и 500 единиц спецтехники.