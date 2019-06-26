Шойгу заявил о возрождении российского полюса в мировой политике

Запад ведет против России информационную войну, чтобы не допустить укрепления ее позиций как одного из полюсов мировой политики. Об этом заявил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу на конференции «Актуальные вопросы информационного противодействия», которая прошла в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2019».

«Основная и главная цель этой войны - стремление управлять Россией и, в конечном итоге, миром», - отметил Шойгу.

По его словам, информационная агрессия Запада связана с тем, что Россия вернула себе статус потерянного после распада СССР второго полюса, который создает мировое глобальное равновесие.

«С чем связана вся эта агония (назовем ее так) Запада? С рождением второго полюса миропорядка. Который вроде бы похоронили, все уже - памятник сделали, оградку, венки приготовили... А тут вдруг опять решили второй полюс родить. И вот он рождается», - пояснил министр обороны.

При этом для России это рождение проходит «не в муках», а в созидании, творчестве и энергии.