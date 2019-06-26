Подразделения ЦВО обеспечили прикрытие войск в ходе внезапной проверки боеготовности

В рамках внезапной проверки боеготовности расчеты 152-мм гаубиц «Мста-Б» артиллерийской бригады ЦВО в Кузбассе обеспечили артиллерийскую поддержку войск во время совершения марша.

Беспилотники провели воздушную разведку, на маршрутах выдвижения колонн были вскрыты засады диверсионно-разведывательных групп условного противника. В учениях были задействованы модернизированные 152-мм гаубицы «Мста-Б». Стрельба велась осколочно-фугасными снарядами на максимальной прицельной дальности – около 25 км. Это позволило обеспечить безопасное продвижение войск.

Кроме того, под Екатеринбургом на боевое дежурство по радиоэлектронной разведке заступили экипажи мобильных комплексов радиоэлектронной борьбы ЦВО. Они совершили марш, а также развернули и замаскировали полевой подвижной пункт управления, выполнили задачи по ведению радиоэлектронной разведки и пеленгованию источников радиоэлектронного излучения в зоне ответственности.

Были использованы комплексы «Красуха-С4», «Красуха-2О, «Житель» и «Борисоглебск». Специалисты РЭБ отрабатывают создание защитных куполов по прикрытию важных объектов от радиоэлектронных атак условного противника.