«Энергомаш» отправил три ракетных двигателя РД-180 в США

Научно-производственное объединение «Энергомаш» отправило в Соединенные Штаты три ракетных двигателя РД-180. Их будут использовать на американских ракетах-носителях Atlas-5. Об этом говорится на сайте предприятия Роскосмоса.

«В соответствии с контрактными обязательствами НПО “Энергомаш” 25 июня 2019 года осуществило отправку в США трех двигателей РД-180, прошедших процесс приемки заказчиком», - сказано в сообщении.

На сегодня выполнены 85 полетов ракет-носителей Atlas-3 и Atlas-5 на двигателях РД-180. Первый РД-180 поставили в Соединенные Штаты в начале 1999 года. Всего, по информации НПО «Энергомаш», в Америку было отправлено 116 двигателей.

НПО «Энергомаш» занимается производством жидкостных ракетных двигателей РД-191 для ракеты-носителя «Ангара». Для американской ракеты Atlas-5 предприятие выпускает двигатели РД-180, а для ракеты Antares РД-181. Сейчас «Энергомаш» для новой ракеты «Союз-5» («Иртыш») создает двигатель РД-171МВ.