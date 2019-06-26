Как уходил король: новые подробности последних 24 часов жизни Майкла Джексона

Спустя десять лет после смерти Майкла Джексона открылись новые подробности последних часов его жизни. В этот день рядом с артистом был его балетмейстер Трэвис Пейн.

«Я прибыл к нему домой около полудня. Мы танцевали несколько часов и растягивались», - рассказал CNN Трэвис Пейн.

В разговоре с изданием балетмейстер отметил, что 24 июня артист приехал в Стейплс-центр, который находится центре Лос-Анджелеса, чтобы отрепетировать новую концертную программу.

«Мы сделали полный прогон шоу. Все было в порядке, не было никаких признаков того, что что-то не так», - заключил он.

Во время финальной репетиции с Джексоном также находился музыкальный директор Майкл Бирден.

«Физически он мог выполнять все, что требовалось, трудностей не возникало, все смотрелось естественно», - отметил Бирден.

Майкл Джексон покинул центр около полуночи, попрощавшись с командой.

«Прощаясь с ним перед уходом, я сказал: «Люблю тебя», а он ответил: «Люблю сильнее, до встречи завтра», - поделился Пейн.

Это прощание стало последним.

Врач артиста Конрад Мюррэй рассказал, что Джексон долгое время страдал от бессонницы и в ту ночь просил дать ему сильнодействующее средство – пропофол, которое относится к наркотическим веществам.

Медик предварительно давал ему другие, более слабые препараты, однако они не оказали должного воздействия на Джексона.

Мюррэй отметил, что Майкл Джексон неоднократно обращался к нему с просьбой дать пропофол, но врач отказывал звездному пациенту.

По данным полицейских, спустя несколько часов уговоров, Мюррэй согласился с Джексоном и поставил ему капельницу, содержащую пропофол.

Через некоторое время Конрад Мюррэй обнаружил, что артист не дышит.

Майкл Джексон скончался от передозировки лекарственных препаратов. Трагедия произошла 25 июня 2009 года.