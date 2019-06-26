Названа дата встречи Путина и Трампа
Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на полях саммита G20 в Японии.
© Фото: пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп встретятся 28 июня в Осаке на полях саммита G20. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Диалог лидеров двух стран, по его словам, может продлиться около часа.
Президенты обсудят двусторонние отношения, вопросы стратегической стабильности. Особое внимание уделят региональным конфликтам.
«Вопросы логичные: и общее состояние двусторонних дел, стратегическая стабильность и многочисленные региональные конфликты - Сирия, Афганистан, Украина, Венесуэла, естественно, иранская проблема и так далее», - цитирует Ушакова ТАСС.