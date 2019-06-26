Медведев поддержал идею конфисковывать машины у пьяных водителей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласился с предложением главы МВД Владимира Колокольцева конфисковать автомобили у водителей, ставшими виновниками ДТП, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Он призвал включить норму в новый Кодекс об административных нарушениях.

Кроме того, Медведев также сообщил о необходимости введения наказание за бесплатный проезд по платной трассе.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев предложил создать систему рейтинговой оценки автошкол, для того чтобы снизить количество ДТП по вине начинающих водителей.