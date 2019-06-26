МВД: экс-лидеру Демпартии Молдавии в РФ предъявили обвинение в контрабанде наркотиков
По версии следствия, преступная группировка поставляла гашиш из Северной Африки в Россию.
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МВД России предъявило заочное обвинение бывшему председателю Демократической партии Молдавии бизнесмену Владимиру Плахотнюку и его доверенному лицу Константину Цуцу в руководстве наркосиндикатом. Об этом сообщила официальный представить МВД РФ Ирина Волк.
По версии следствия, преступная группировка поставляла гашиш из Северной Африки транзитом через ЕС в Россию.
«По имеющейся информации, не позднее 2012 года Владимир Плахотнюк стал одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката и покровительствовал его участникам», - заявила Волк.
Плахотнюка называют самым богатым человеком Молдавии. В середине июня стал известно, что он покинул республику и оставил пост лидера партии.