Встреча лидеров РФ, Китая и Индии на G20 запланирована на 28 июня

Переговоры лидеров России, Китая и Индии на полях G20 в японской Осаке запланированы на 28 июня. Об этом рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«На 28 июня запланирована неформальная трехсторонняя встреча Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином», - приводит слова Ушакова РИА Новости.

По словам помощника российского лидера, что предыдущая встреча в таком формате на высшем уровне прошла в ноябре прошлого года на полях G20, который проходил в Буэнос-Айресе.