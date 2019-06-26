Худрук МХАТа имени Горького отреагировал на резонансное видеообращение коллег

Руководство МХАТ имени Горького ждет от председателя художественного совета театра и его президента, экс-худрука, народной артистки СССР Татьяны Дорониной предложений по составу худсовета. Об этом заявил художественный руководитель театра Эдуард Бояков в своем обращении, опубликованном на сайте МХАТ.

Ранее в Сети появилось видеообращение ряда актеров и зрителей театра к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть Дорониной пост художественного руководителя театра, в частности, возможность влиять на репертуарную политику. По мнению артистов, классические спектакли МХАТ заменяют на низкохудожественные, что ведет к падению престижа и уничтожению театра.

«Попытка дискредитировать результаты нашей общей кропотливой работы вызывает чувство брезгливости по отношению к авторам этого «обращения» и желание для начала дать просто сухие цифры, которые являются официальными итогами первого полугодия 2019 года. Количество зрителей (по сравнению с аналогичным периодом 2018 года) выросло на 24 %. Билетная выручка выросла более чем на треть, на 32 миллиона рублей», - отметил Бояков.

По его словам, состав художественного совета должен быть представлен его председателем худруку театра. Пока, по данным Боякова, от Дорониной таких предложений не поступало.

Бояков подчеркнул, что театр готов работать в этом направлении, а Доронина не только проинформирована обо всех изменениях, но и сама подписала все соответствующие документы и контракты.

В Министерстве культуры, в свою очередь, выразили надежду на то, что коллектив и руководство театра найдут компромиссное решение относительно репертуара. В ведомстве напомнили, что Доронина, как председатель худсовета МХАТ, как раз должна влиять на репертуарную политику, а Бояков обязан прислушиваться к мнению совета и организовывать репертуарный план с учетом его предложений.

В 1987 году МХАТ разделился на два театра - МХТ имени Чехова под руководством Олега Ефремова и МХАТ имени Горького, который возглавила Татьяна Доронина.