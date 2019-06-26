ВСУ начали отвод сил в районе станицы Луганской

Украинские военные начали отводить силы в районе станицы Луганской. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил. Меняет позиции и народная милиция ЛНР.

«Сегодня в полдень украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ "Станица Луганская". Все происходило под наблюдением представителей ОБСЕ, которые были по обе стороны. Кроме того, за отводом войск наблюдал лично командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Сирский», - говорится в сообщении, размещенном на странице в Facebook.

Решение в рамках контактной группы подписали еще в 2016 году. В других районах все прошло по плану, а в станице Луганской передислокация неоднократно срывалась.

Разведение сил по всей протяженности линии соприкосновения - главное условие соблюдения режима тишины.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что начала отвод сил. По словам офицера представительства ЛНР в СЦКК Романа Иванова, этот процесс займет до трех дней.