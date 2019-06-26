Москвичей предупредили о сильном ветре и грозе

Вечером, 26 июня, в Москве ожидается усиление ветра, скорость которого составит до 18 метров в секунду, с грозой. Об ухудшении погодных условий жителей и гостей столицы предупредили в Гидрометцентре РФ.

Отмечается, что непогода продлится сутки. Предположительно, за этот день может выпасть до шести миллиметров осадков.

Кроме того, синоптики предупреждают: в ближайшие два дня уровень атмосферного давления в столице резко понизится. Этот показатель может побить рекорд 63-летней давности.