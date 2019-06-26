Объекты Минобороны будет строить новая публично-правовая компания

На форуме «Армия-2019» в ходе пленарного заседания «Преобразование военно-строительного комплекса в векторе государственных интересов» обсудили вопросы реформирования структуры Военно-строительного комплекса Минобороны России. В нем принимали участие первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов и заместитель главы военного ведомства Тимур Иванов.

На заседании особое внимание было уделено созданию публично-правовой компании, которая с осени 2019 года приступит к выполнению всего комплекса мероприятий по строительству военной инфраструктуры.

«Предполагается, что все наши предприятия будут интегрированы во вновь создаваемую публично-правовую компанию, которая станет фактически единственным исполнителем и единственным генеральным подрядчиком по всем объектам строительства в интересах Минобороны России», - заявил Иванов.

По его словам, целью создания такой компании является максимальный переход на выполнение всех работ собственными силами, то есть перераспределение ресурсов будет вестись непосредственно внутри самой компании.

Как заявил Иванов, в министерстве четко понимают, где и когда должен появиться определенный объект, решения были утверждены на коллегии ведомства. Он добавил, что это в том числе касается развития причального фронта и аэродромной сети. Объекты возводятся в соответствии с графиком, утвержденным министерством, а также ведется постоянный контроль со стороны Национального центра управления обороной.

Он привел пример, что строительство аэродрома Бельбек в Крыму было осуществлено за 8-9 месяцев.

«Уникальность ВС в том, что есть приказ, есть задача обеспечить строительство необходимой инфраструктуры под поступающую на вооружение военную технику, создание необходимых социально-бытовых условий для военных и их семей. Мы не можем быть зависимыми от согласий или несогласий различных коммерческих организаций», - отметил заместитель главы военного ведомства.

По его словам, все вышеперечисленное диктует необходимость создания изменений, в том числе в системе управления военно-строительным комплексом.