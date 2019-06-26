Что скрыл следователь: названа еще одна возможная причина смерти группы Дятлова

Причиной гибели группы Дятлова могла стать радиация, но информация об этом из документов исчезла. Об этом заявила экс-сотрудник прокуратуры Павлодарской области Людмила Мельник.

Следователь Лев Иванов, который расследовал трагедию 60 лет назад, о своих выводах сообщил в черновике постановления о прекращении дела.

«Там Иванов написал о радиации, обнаруженной на одежде, привел результаты экспертизы. Но в чистовике постановления о прекращении дела этого абзаца нет. Кто-то из начальства вычеркнул», - рассказала Мельник в интервью сайту «Комсомольской правды».

Она сообщила, что Иванов о расследовании никогда не рассказывал, но у нее была возможность ознакомиться с материалами следствия. Мельник высказала мнение, что Иванову не дали развить тему радиации и следствие велели прекратить.

В настоящее время подобная версия гибели группы Дятлова не рассматривается. В начале этого года прокуроры Свердловской области начали проверку, объявив, что предполагают три причины трагедии: ураган, сход лавины и снежная «доска». Полностью исключаются криминальные версии. Сейчас проверка продолжается, но родственники жертв просят возобновить уголовное дело о гибели группы. Существует вероятность, что в скором времени останки участников группы будут эксгумированы.