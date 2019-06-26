Путин призвал глав регионов своевременно решать проблемы людей

Региональные власти должны своевременно реагировать на проблемы граждан, особенно тех, которые живут в небольших населенных пунктах. Это позволит минимизировать многие трудности, заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета.

«Понятно, что на все денег никогда не хватает, но если грамотно, правильно организована работа, то многих вещей там (в регионах) можно избегать совершенно очевидно. Вот, знаете, смотрю иногда видеоматериалы, фотоматериалы, и возникает вопрос: а губернатор там бывал хоть когда-нибудь? Видел хоть когда-нибудь эти объекты?», - отметил президент.

Он добавил, что многие дорожные объекты на сельских территориях нужно либо ремонтировать, либо закрывать. Но для этого необходимо обеспечить жителям условия пользования услугами образования и здравоохранения в ближайших населенных пунктах.