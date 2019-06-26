МВД предложило создать систему рейтинговой оценки автошкол
Так, по мнению главы МВД Владимира Колокольцева, удастся повысить качество образования в автошколах и снизить количество ДТП по вине начинающих водителей.
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
Глава МВД России Владимир Колокольцев предложил создать систему рейтинговой оценки российских автошкол.
«Необходимо создать систему рейтинговой оценки автошкол, которая должна будет применяться при подготовке лицензирующими органами планов», - цитирует его РИА Новости.
Так, благодаря появлению конкуренции, требования как к преподавателям теории, так и к инструкторам возрастут.
Кроме того, по словам Колокольцева, с введением рейтинговой системы изменится и объективность сдачи внутренних экзаменов, таким образом получится снизить количество аварий, которые происходят по вине начинающих водителей.