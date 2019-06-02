СМИ: Куценко и Воробьев подрались в столичном кафе
В одном из столичных кафе произошла потасовка, участниками которой стали российский певец Алексей Воробьев и актер Гоша Куценко. Инцидент произошел во время частной вечеринки.
При этом, как уточняет StarHit, потасовка произошла в туалетной комнате заведения. По словам гостьи мероприятия Татьяна Карматковой, «ничего не предвещало» инцидента.
«Это был светский раут. Леша был приглашенной звездой. И весь вечер он пребывал в самом лучезарном настроении», - отметила она.
Женщина добавила, что позже на место приехал Куценко, затем «один другому что-то сказал», оба мужчины вышли, а через какое-то время «туда побежали люди, охрана».
«Кто-то даже стал звонить в полицию. Я же только видела, как всех выводили», - рассказала она.
Уточняется, что опасная ситуация была устранена довольно быстро. Артисты при этом не пострадали и от госпитализации отказались.