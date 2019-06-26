Зеленский поручил начать внедрять в ВСУ стандарты НАТО

В 2020 году в деятельность Вооруженных сил Украины начнут внедрять стандарты Североатлантического альянса. Такое поручение дал президент Украины Владимир Зеленский.

Сегодня перед ним с докладом выступил Руслан Хомчак, начальник Генштаба - главнокомандующий ВСУ. Он отчитался о состоянии армии. Владимир Зеленский согласовал документы, устанавливающие порядок применения ВСУ. В частности, он отметил необходимость повышения интенсивности внедрения мероприятий оборонной реформы.

Президент добавил, что с 2020 года на Украине должно начаться внедрение стандартов и процедур НАТО в деятельность ВСУ, прежде всего, в подготовке войск.

«Эта работа не должна быть имитацией, а стать реальными шагами реформирования украинской армии согласно стандартам Североатлантического альянса. При этом мы должны помнить, что основной ценностью является человек», - цитирует Зеленского пресс-служба.

Он добавил, что престижность военной службы нужно повысить.