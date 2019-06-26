Путин призвал не прятать от водителей камеры на дорогах

Владимир Путин заявил, что нет никакой необходимости в том, чтобы прятать камеры видеофиксации ДТП на опасных участках дорог. Свою позицию он высказал на заседании Госсовета по развитию сети автодорог и безопасности дорожного движения.

Путин объяснил, что цель установки камер - снижение аварийности, а не «подловить» автомобилиста на штрафе.

«Вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф», - отметил российский лидер.

Кроме того, Путин поднял вопрос нелегальных перевозок в РФ и потребовал от участников заседания разобраться с этой проблемой. По словам президента, недобросовестные водители подвергают риску пассажиров и пешеходов, а подавляющее число аварий случается именно по вине автомобилистов.