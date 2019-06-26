Мэр Горловки попал под обстрел ВСУ: видео
Приходько вместе с другими людьми вынужден был лечь на землю, что переждать стрельбу из автоматического оружия.
© Видео: Русская Весна, YouTube © Фото: Русская Весна, YouTube
Глава Горловки Иван Приходько сегодня, 26 июня, попал под обстрел ВСУ в районе поселка Зайцево, который охватил пожар в результате украинской атаки.
На кадрах видно и слышно, что обстрел продолжается. Приходько вместе с другими людьми вынужден был лечь на землю, что переждать стрельбу из автоматического оружия.
По данным «Русской Весны», Приходько с группой людей осматривал поврежденный дом - в этот момент корректировщик навел на них огонь.
В то же время Народная милиция ЛНР начала отвод сил в районе Станицы Луганской в Донбассе - этот процесс займет около трех дней.