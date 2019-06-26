Мэр Горловки попал под обстрел ВСУ: видео

Глава Горловки Иван Приходько сегодня, 26 июня, попал под обстрел ВСУ в районе поселка Зайцево, который охватил пожар в результате украинской атаки.

На кадрах видно и слышно, что обстрел продолжается. Приходько вместе с другими людьми вынужден был лечь на землю, что переждать стрельбу из автоматического оружия.

По данным «Русской Весны», Приходько с группой людей осматривал поврежденный дом - в этот момент корректировщик навел на них огонь.

В то же время Народная милиция ЛНР начала отвод сил в районе Станицы Луганской в Донбассе - этот процесс займет около трех дней.