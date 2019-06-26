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В Сирии боевики обстреляли 14 населенных пунктов

Андрей Аркадьев
01:19 26.06.2019
Центр примирению враждующих сторон провел 2148 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3447,6 тонн.
В Сирии боевики обстреляли 14 населенных пунктов
© Фото: Anas Alkharboutli dpa, Globallookpress

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились. Всего с начала процесса урегулирования Центром проведено 2148 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3447,6 тонн.

Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев. По состоянию на 24 июня 2019 года восстановлено 31901 жилых домов, 868 образовательных и 175 медицинских учреждений. Отремонтировано 1062,5 километров автомобильных дорог.

Продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации.

В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Нахшебба (дважды), Сафсафа (дважды), Айн-эль-Кантара, Раша, Ройсет-Рушу, Сандран, Бшарфа, Дахр-абу-Асад, Мгарет-кара-Шаабан, провинции Латакия, Джалама, Кара-Джурн и Скальбия, провинции Хама.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

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